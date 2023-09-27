Nevşehir'de, ayrıldığı eşinin yaşadığı eve gitmek isteyen Oğuzhan Şen (31), eski kayınpederi İsmail A. (61) ve eski kayınvalidesi Deste A.'yı (59) darbetti. Ancak olay sırasında, 10 katlı binanın 5. katındaki pencereden düşerek hayatını kaybetti. Olay, Beddik Mahallesi TOKİ Konutları'nda bulunan 10 katlı apartmanda saat 23.30 sularında meydana geldi.

İddiaya göre, Oğuzhan Şen, eski kayınpederi İsmail A. ve eski kayınvalidesi Deste A.'nın evine gitmeye karar verdi. Ancak evde buluştuğu Şen ile eski kayınpederi ve kayınvalidesi arasında bir tartışma patlak verdi. Tartışma sonucu Şen, eski kayınpeder ve kayınvalidesine saldırdı. İsmail A. ve Deste A. başlarına ve vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları darbelerle yaralandılar.

Bu esnada, nedeni henüz bilinmeyen bir sebeple Oğuzhan Şen, dairenin penceresinden beton zemine düştü. Olayı gören çevredekiler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, yaralıları acil bir şekilde hastaneye taşıdılar. Oğuzhan Şen, Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eski kayınpeder İsmail ve eski kayınvalide Deste A. ise kafa travmaları nedeniyle Nevşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildiler.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma, polis tarafından titizlikle yürütülüyor.