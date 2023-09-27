Konya'da, mesaj attığı kadının sevgilisi Doğan Kart'ı (24) öldüren ve 'Kasten öldürme' suçundan yargılanan tutuklu Mevlüt Beyde (20), haksız tahrik indirimiyle 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Beyde, Kart'ın arkadaşı Hüseyin Özden'i (22) de bıçakladığı gerekçesiyle ayrıca 7 yıl 2 ay hapis cezası aldı. Olaya yardım ettikleri belirtilen tutuksuz 4 sanık da 3,5 aydan 11 yıla kadar hapis cezaları aldı.

Olay, 8 Mayıs 2022 tarihinde Çumra ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 73604'üncü Sokak’ta meydana geldi. Doğan Kart, arkadaşı Hüseyin Özden ile dolaşırken, kız arkadaşının cep telefonuna mesaj atan Mevlüt Beyde ile karşılaştı ve bu karşılaşma tartışmaya yol açtı. Tartışma, Kart'ın arkadaşı Özden ile Beyde'nin yanındaki kuzeni Mevlüt Sami Eroğlu, arkadaşları Mustafa Akif Mısral ve Abidin Alperen Karadaş'ın da dahil olduğu bir kavgaya dönüştü. Mevlüt Beyde, bıçakla Doğan Kart ve Hüseyin Özden'e saldırdı. Beyde de kavga sırasında aldığı darbelerle başından yaralandı.

Olayın ardından ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğsünden yaralanan Doğan Kart, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak yaşamını yitirdi. Karnından yaralanan Hüseyin Özden ile başından yaralanan Mevlüt Beyde tedavilerinin ardından taburcu edildi. Polis, Mevlüt Beyde ile olaya karışan Mevlüt Sami Eroğlu, Mustafa Akif Mısral, Abidin Alperen Karadaş ve Hüseyin Özden'i gözaltına aldı. Beyde tutuklandı, diğer dört kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sürecinde, tutuklu Mevlüt Beyde suçunu kabul ederek "Böyle olsun istemezdim, tahliyemi talep ediyorum" dedi. Diğer sanıklar da pişmanlık ifadeleri vererek beraatlerini istediler. Mahkeme heyeti, Mevlüt Beyde'yi 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Daha sonra haksız tahrik altında işlendiği kanaatine vararak bu cezayı 11 yıl 8 aya indirdi. Mevlüt Beyde'ye ayrıca Hüseyin Özden'i yaraladığı için 'Kasten yaralama' suçundan 7 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Olaya karıştığı belirtilen diğer sanıklardan Mevlüt Sami Eroğlu 11 yıl 1 ay, Hüseyin Özden 6 yıl, Mustafa Akif Mısral 5,5 ay ve Alperen Karadaş 3,5 ay hapis cezası aldı.