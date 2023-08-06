Eski Kültür Bakanı ve siyasetçi Namık Kemal Zeybek, Türk siyasi arenasında yeni bir parti olan ATA Parti'yi kurdu. Parti yöneticilerini belirlemek üzere toplandı ve Namık Kemal Zeybek, oy birliğiyle kurucu genel başkan seçildi.

ATA Partiyle Birlikte Toplam Parti Sayısı 135’e Yükseldi

Eski Kültür Bakanı olan ve 2011-2012 aralığında Demokrat Parti Genel Başkanlığını yürüten Zeybek'in ATA Parti'nin 40 kişilik Kurucular Kurulu toplandı. Partiden yapılan açıklamada, partinin ana politikasının, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçekleştirdiği Türk devrimini, bilgi çağı gerçekleriyle yeniden yorumlayarak, yeniden Türk devrimini tasarlamak olduğu belirtildi. Partinin 40 kişilik Kurucular Kurulu da toplanarak, Parti Merkez Başkanlık Divanı yöneticilerini belirledi ve partinin Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek oldu.