Eski belediye başkanı Adnan Genç (75), trajik bir olay sonucu yaşamına son verdi. Genç, oturduğu apartmanın çatı katından atlayarak intihar etti. Olay, Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanda, saat 13.00 sıralarında meydana geldi.

Adnan Genç'in kanlar içerisinde yere düşmesini görenler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talep etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, ancak maalesef Genç olay yerinde yaşamını yitirdi. Genç'in cesedi, olayın ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilmek üzere incelenmek üzere kaldırıldı. Polis, Adnan Genç'in çatıdan atlayarak intihar ettiği olayı kayıtlara geçirdi.

ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ

Adnan Genç, geçmişte Demre Belediye Başkanlığı görevini üstlendi. 1989-1995 ve 1999-2004 yılları arasında Doğru Yol Partisi'nden seçilen Genç, ilçenin önemli politikacılarından biri olarak kabul ediliyordu. Ancak ailenin daha önceki dramatik bir olayı da vardı. Genç'in şizofreni tedavisi gören oğlu Batuhan Genç, 2015 yılında aynı apartmanda annesi Zahide Genç'i boğazından bıçaklayarak öldürmüştü.

Bu olayın ardından Adnan Genç tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ancak, Adnan Genç, oğlunun şizofren hastası olduğunu savunarak dava açmamıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun yaptığı muayene sonucunda Batuhan Genç'e şizofren hastası raporu verilince mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı. Ancak Batuhan Genç, geçen yıl Ağustos ayında ölümlü bir trafik kazasına karıştıktan sonra tekrar tutuklanarak Elmalı Kapalı Cezaevine konuldu.

Tüm bu travmatik olayların ardından, Adnan Genç'in yaşadığı acıları daha fazla taşıyamayarak hayatına son verdiği öğrenildi.