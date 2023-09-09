Bursa Büyükşehir Belediyesi, depreme karşı şehri daha güvenli hale getirmek ve kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek için önemli adımlar atıyor. Şehrin çeşitli bölgelerinde kesintisiz olarak sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmaları, ağaçların zarar görmemesi için özel bir yaklaşımı içeriyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, "1050 Konutlar Kentsel Dönüşüm Projesi" kapsamında binaların yanındaki ağaçları kesmek yerine büyük bir hassasiyetle özel araçlarla sökerek Hamitler ve Demirtaş'taki ağaçlandırma sahalarına naklediyor. Bu özenli çalışma, kentsel dönüşüm alanında bulunan son yetişkin ve sağlıklı ağaç taşınıncaya kadar devam edecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın birinci deprem kuşağında bulunduğunu ve şehri daha güvenli hale getirmek için 7 ayrı bölgede kentsel dönüşüm projelerini sürdürdüklerini belirtti. Aktaş, şehir ve vatandaşların geleceğini önemsediklerini vurgulayarak, kentsel dönüşümde kararlı olduklarını ifade etti.

Ayrıca, Başkan Aktaş, şehre 3 milyon metrekare yeni yeşil alan kazandırmayı hedeflediklerini ve mevcut parkları daha konforlu hale getirdiklerini söyledi. Yeşilin korunması ve kentsel dönüşüm konularına büyük önem verdiklerini vurgulayan Aktaş, kentsel dönüşüm alanlarında bulunan ağaçların kesilmesine izin vermediklerini ve ekiplerin ağaçları tek tek inceleyerek taşınmaya uygun olanların özel araçlarla sökülüp yeni yerlerine dikildiğini açıkladı. Başkan Aktaş, "Daha yeşil bir Bursa için büyük bir özveriyle çalışıyoruz" dedi.