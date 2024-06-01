Eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi hakkında, başkanlığı süresince ruhsata aykırı olarak inşa edilen altı yapının yıkım kararlarını uygulamadığı iddiasıyla "görevi kötüye kullanma" suçundan bir iddianame düzenlendi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan bu iddianamede, İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerinin hazırladığı ön inceleme raporu da yer aldı.

Rapora göre, ilçede İmar Kanunu'na aykırı olarak gerçekleştirilen bazı projeler bulunuyordu ve bunların bir kısmı için kanunun ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılara ilişkin düzenlemeleri içeren 32. maddesi kapsamında işlem yapılmasına karar verilmişti. Ancak belediye yetkililerinin bu kararlara uymadığı belirtildi.

Bu durum üzerine İçişleri Bakanlığı, görevlerini kötüye kullandıkları gerekçesiyle İlgezdi ve 8 kişi hakkında soruşturma izni verdi. Danıştay'a yapılan itirazın reddedildiği de iddianamede yer aldı. İlgezdi ve 8 şüphelinin, Belediye Encümeni tarafından 2020-2021 yılları arasında ilçedeki altı taşınmazla ilgili olarak verilen ruhsata aykırı yapıların yıkılması yönündeki kararlara uymadığı ifade edildi.

Suçlamaları reddettikleri belirtilen Battal İlgezdi, Mahmut Murt, Mehmet Ali Düzova, Sinem Taş, Aysun Gökçen, Cenan Arslan, İlhami Yılmaz, Kalender Özdemir ve Mahmut Benli'nin "görevi kötüye kullanma" suçundan 6'şar aydan 2'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen bu iddianame kapsamında, şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.