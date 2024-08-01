İnegöl Belediyesi, şehir estetiğini artırmak ve mahalleleri daha güvenli hale getirmek amacıyla kullanılmayan ve tehlike arz eden bir metruk binanın daha yıkımını gerçekleştirdi.

Kent estetiğini geliştirmek ve güvenli bir şehir oluşturmak için çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, kullanılmayan ve metruk binaların yıkımına devam ediyor. Bu kapsamda, Cuma Mahallesi Özdere Sokak'taki 3 katlı metruk binanın yıkımı başarıyla tamamlandı.

İnegöl Belediyesi, metruk binaların haşereler ve madde bağımlıları için sığınak haline gelmesi üzerine harekete geçti. Bu binaların yıkım çalışmaları İnegöl Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından yürütülmekte olup, Belediye Başkan Yardımcısı Melih Ateş ve beraberindeki heyet çalışmaları yerinde inceledi. Ateş, "Şehir genelinde kullanılmayan ve metruk binalar, zamanla kötü amaçlı kişilerin uğrak yeri haline geliyor. Özellikle uyuşturucu kullanımı gibi amaçlarla kullanılarak suç yuvasına dönüşen bu metruk yapılar, vatandaşlarımızın şikâyetleri üzerine emniyet güçleri tarafından sürekli kontrol altında tutulsa da asıl çözüm bu yapıları ortadan kaldırmaktır. Bugüne kadar 181 metruk yapının yıkımını gerçekleştirdik ve son yıkımla bu sayı 182'ye çıktı" dedi.

Koruma Kurulu tarafından tescillenen ve yeni projelendirme yapılmadan yıkılamayan metruk binalarla ilgili çalışmaların da devam ettiğini belirten Melih Ateş, "Koruma Kurulu tarafından korunan tescilli eski yapılarla ilgili izinler alınıp projeleri hazırlanarak, mail-i inhidam kararı alındıktan sonra bu binaların yıkımını gerçekleştiriyoruz. Süreç içerisinde bu binaları da dönüştürmeye devam edeceğiz" diye ekledi.