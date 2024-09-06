Bursa'da dini nikahlı eşinden ayrılan Tuğçe Emir, camiden kendi selasının okunduğunu duyduğunda büyük bir şok yaşadı. Boşandığı eşi Zafer Kufacı'nın selasını okuttuğu ve bu anları cep telefonuyla kayda aldığı öğrenildi. Olayın ardından Zafer Kufacı, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Görülen ilk mahkemede Zafer Kufacı, kendisinin selayı okutmadığını ve suçlamaları reddettiğini belirtti. Kufacı, "Suçsuzum, bu tamamen müştekinin uydurmasıdır. Aramızda karşılıklı hakaretleşmeler olmuştur ama kendisine karşı bir sevgi ya da kin beslemiyorum. Çocuğumu görmek istiyorum, ama göstermiyor. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme, Zafer Kufacı'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tuğçe Emir'in de hazır bulunduğu duruşmada, davanın ilerleyen aşamalarında mahkemenin vereceği kararlara göre süreç devam edecek.