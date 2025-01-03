Soruşturma kapsamında Sabri Uzun, Ankara’da gözaltına alındı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanına yönelik hakaret içeren paylaşımları nedeniyle soruşturmanın başlatıldığı ve Sabri Uzun'un Ankara'da yakalanıp gözaltına alındığı belirtildi.

Sabri Uzun Kimdir?

Aslen Giresun Eynesil doğumlu olan Sabri Uzun, 1978 yılında emniyetteki görevine başladı ve 2013 yılına kadar Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı da dahil olmak üzere çeşitli görevlerde bulundu. 40 yıllık kariyerinde önemli istihbarat olaylarında aktif rol oynayan Uzun, 28 Şubat sürecinde yaşadıklarını kaleme aldığı “İn” adlı kitabıyla da biliniyor.