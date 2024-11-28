Sipahi'nin hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

İzmir Karşıyaka’da oturan Eski Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’den bir süredir haber alamayan yakınları durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine Sipahi’nin Karşıyaka’da bulunan evine polis ve 112 sağlık ekipleri gönderildi. Görevlilerin uzun süre zile basmasına rağmen evin kapısı açılmayınca çilingir yardımıyla daireye girildi. Sipahi, yerde hareketsiz şekilde yatar durumda bulundu.

Evde yalnız yaşadığı belirlenen Sipahi, ambulansla çevredeki en yakın hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Sipahi’nin çok sayıda ilaç içerek intihara teşebbüs ettiği öğrenildi.