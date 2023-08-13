A Milli Takım’ımızın yıldız isimlerinde eski futbolcu Yıldıray Baştürk’ün kayınpederi Tahsin Akın yaşamını yitirdiği öğrenildi.Yılmaz ADIYAMAN / ALMANYA (İGFA) - SG Wattenscheid 09, VfL Bochum, Bayer Leverkusen, Hertha Berlin, VfB Stuttgart, Blackburn Rovers gibi takımlarda top koşturan, A Milli Takım’ımızın yıldız oyuncularından olan eski futbolcu Yıldıray Baştürk’ün kayınpederi hayatını kaybetti.

Vefat haberi, Almanya’daki DİTİB Essen Altenessen Yeni Camii tarafından duyuruldu.

Akın'ın memleketi Bolu’da vefa ettiği belirtilen haberde, "DİTİB Essen-Altenessen Yeni Camii Yönetim Kurulu olarak kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz” denildi.

Tahsin Akın’ın vefat haberi sonrasında Yıldıray Baştürk’ün eşi Gülcan Baştürk, annesi ve babasının fotoğrafını paylaştı.