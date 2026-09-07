Çarpmanın etkisiyle deniz otobüsünün ön kısmında hasar meydana gelirken, yolcular kısa süreli panik yaşadı. Kazada yaralanan olmazken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Mudanya İskelesi’nde meydana geldi. İstanbul’dan Mudanya’ya sefer yapan İstanbul Deniz Otobüsleri’ne (İDO) ait deniz otobüsü, iskeleye yanaştığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle iskeleye çarptı.



Çarpmanın etkisiyle deniz otobüsünün burnunda hasar oluştu. Çarpma sırasında yolcular arasında kısa süreli panik yaşanırken, herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.

Öte yandan, yaşanan panik anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.