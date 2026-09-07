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Sabah itibarıyla Bursa’daki güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altının satış fiyatı 6 bin 863 TL seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın 11 bin 202 TL’den satılıyor.

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