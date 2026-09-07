Gram altının satış fiyatı 6 bin 863 TL seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın 11 bin 202 TL’den satılıyor.
Sabah itibarıyla Bursa’daki güncel altın fiyatları şöyle:
Gram altın: Alış 6.778,77 TL – Satış 6.863,63 TL
22 ayar altın: Alış 6.196,38 TL – Satış 6.417,58 TL
14 ayar altın: Alış 3.724,39 TL – Satış 4.951,52 TL
Çeyrek altın: Alış 11.055,00 TL – Satış 11.202,00 TL
Eski çeyrek altın: Alış 10.871,00 TL – Satış 10.997,00 TL
Yarım altın: Alış 22.137,00 TL – Satış 22.377,00 TL
Tam altın: Alış 44.070,00 TL – Satış 44.604,00 TL
Kaynak: HABER MERKEZİ