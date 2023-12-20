Gençleri ile meşhur Eskişehir’in bir o kadarda ailenin yaşlı ve yörenin has yemeklerini bilenlerin elinden çıktığı buğday mamullü yemekleri meşhurdur. Şehirde genç havası hakim olduğu için tüketicilik baskın olsa’da milattan öncesine kadar uzanan insanlık tarihi ile Eskişehir yöresel yemeklerini tatmayan bin pişman diyebiliriz. Ağızdan ağza yayılan buğday değirmeninden çıkan buğday yemekleri, tahıl mamulleri ile Eskişehir adeta bir yemek cenneti.

Eskişehir’in Yöresel Yemekleri

Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasıyla Eskişehir’e göçen Balkanlıların meşhur Pırasalı börekleri sebze sevmeyenlere bile sevdiriyor. Yüz ölçümünün çoğunluğu yeşillik alanlar olduğu için farklı bitkiler cuma ve çarşamba pazarlarında tezgahlarda olabilir sizi şaşırtmasın. Balkan ve Çerkez mutfağı Eskişehir yemeklerinde çokça göreceksiniz.

1. Abista

Trabzon’un mıhlamasına inanılmaz bir şekilde benzeyen Abista yemeğine farklı bir türevi’de diyebiliriz aslında. Çerkezler tarafından yapılan Abista, Eskişehir meşhur yemekleri arasında mutlaka tadılması gereken bir yemek. Mısır unu, süt ve suyun Çerkez peyniri ile karşımından elde edilen sarı hamurumsu bir kıvamı vardır. Bol tereyağı kullanıldığında sabah kahvaltılarının bir numaralı öğünü olarak tüketilebilir. Sazova Parkı’na gitmeden önce sabah erkenden bu yemeği bol malzemeli yapıp enerji depolayabilirsiniz.

2. Bıt-Bıtı Çorbası

Adından dolayı hemen rehavete kapılmayın, özünde gerçekten çok lezzetli bir yemektir. Bıt Bıtı Çorbası klasik karışım olan bulgur, yoğurt ve tereyağı ile yapılmaktadır. Bulgurları topalak ve lokma gibi yapıp üstüne yoğurt ve fos ettirecek sıcaklıktaki pul biberli tereyağı dökülerek ortaya hem görsel, hemde yöresel bir şölen ortaya çıkıyor.

3. Mihalıççık Kirazı

İhracatı çok güzel bir ekonomi getirse’de dış dünyada yendiği kadar kendi ülkemizde maalesef ki tüketilmiyor. Buralara geldiğinizde Eskişehir’in tarım alanlarındaki Mihalıççık Kirazını dalından koparıp ağzınıza atın derim.

4. Balaban

Bursa’daki meşhur iskenderin bir diğer türevi olan Balaban, tatarlar tarafından çıkartılmış. Salçalı ve domates suyuna batırılmış tereyağlı pidelerin üstüne yoğurt ve yoğurdun üstüne’de köfte konulmuş ve ortaya Balaban çıkmış. Tadı damağınızda iz bırakacak kadar enfes olduğu için özellikle Fahrettin Ustanın mekanında tatmanız en güzel seçenek olacaktır.

5. Sağlıklı bir şeyler isteyenler için: Bamya Çorbası

Eskişehir’in Sivrihisar yöresindeki evlerde yaygın olarak tüketilen Bamya çorbası bamyanın faydalarını saymakla bitiremediğimiz için önemlidir. Bol salça ve suyun içinde limon sıkılarak yenildiği için Bamya sevmeyenlere bir farklılık olacağına eminiz. Her ne kadar Sivrihisar’da meşhur olsa’da Bamya çorbasını şehrin çoğu yerindeki restoranlarda bulamazsınız. Sivrihisar Bamya Lokantası haricindeki çoğu restoran belki size bamyayı sevdiremez.

6. Kavurmaya Doymayanlar için: Acı Gıcı

Sarma dolmanın içindeki pirinçten sıkıldınız mı ? İşte sizlere daha ağır ve enfes bir kavurma dolması. Bildiğimiz Isırgan otunun yapraklarını sarma dolma gibi kavurmaya ve soğan, baharatlara sarıp pişiriyorlar ve ortaya Acı Gıcı çıkıyor. Görüntüsü iri ve biraz dağılmış olsa’da içinde yüksek miktarda protein olduğu için Eskişehir gezilecek yerler‘den hepsini bu yemeği tükettikten sonra dinlenmeden gezebilirsiniz.

7. Met Helvası

Her şeyiyle Eskişehir’e tescillenmiş bu yöresel yemek, sadece Kakao ve Vanilya olmak üzere iki çeşidi vardır. Un ve yağ gibi basit malzemelerden meydana gelse’de tadı bu topraklara has olduğunu belli ediyor. Çelik çomakla oynanan Met oyununu oynarken Eskişehirlilerin bulduğu geleneksel tatlının bir yöresel oyun sonucu ortaya çıktığı için ayrı bir değeri var.

8. Aslında O Bir Börek: Ağzı Açık

Bildiğimiz börek ama sağ ve sol tarafındaki ağzından içi gözüktüğü için böyle bir isim verilmiş. Yeşil mercimek ve onunla güzel giden baharatları içine doldurup börek haline getirilir. Tadı güzel olmasının yanı sıra Ramazan ayında sahurlarda kolay yenebilir ve tok tutan bir yemek olduğu için Eskişehir meşhur yemeklerindendir.

9. Yoğurda Doyamayanlar İçin: Toyga Çorbası

Eskişehir’deki meşhur yemeklerin içinde genellikle olmazsa olmazı yoğurt’tur bunu kabullenelim. Naneli yayla çorbasına benzeyen fakat içinde ekstradan faydalı baklagillerden olan nohut’un eklendiği çorbadır. Sadece buraya özgün bir yemek olmasa’da birkaç tarif farklılığı olduğu için eklemek istedik.