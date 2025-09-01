ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü'nün kano sporcuları, Porsuk Çayı’nda düzenlenen fener alayı öncesi kortej geçişi yaparak büyük beğeni topladı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla Porsuk Çayı üzerinde ilerleyen Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü kano sporcuları, izleyenlere hem duygusal hem de gurur dolu anlar yaşattı. Su üzerindeki bu muhteşem kortej, 30 Ağustos’un ruhunu yansıtan görsel bir şölene dönüştü.

Korteji kıyıdan izleyen Eskişehirliler, alkışlarla sporculara eşlik ederken, bayram coşkusuna hep birlikte ortak oldular. Gecenin ilerleyen saatlerinde gerçekleşen fener alayı ise, kentin dört bir yanını zaferin ışığıyla aydınlattı.