Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, ağır ekonomik koşullar altında hayvancılıkla uğraşan üreticiler için sürdürdüğü destek çalışmaları kapsamında Sarıcakaya Laçin mahallesinde yonca balyası dağıtımı gerçekleştirdi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aracılığıyla artan maliyetler sebebiyle üretmekte zorluk çeken çiftçiler ve hayvancılıkla uğraşan üreticiler için hayata geçirdiği projeler destek olarak dönmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi arazilerine ekilen mahsullerin çiftçilere yan destek, hayvancılıkla geçinen vatandaşlara ise yem olarak hibe edildiği “Küçük Çiftçiyi Destekleme Projesi” kapsamında Sarıcakaya ilçesi Laçin mahallesinde Büyükşehir Belediyesi’ne ait tarlada ekimi yapılan yoncanın hasadı gerçekleştirildi. Hasat edilen yoncalar balya haline getirilerek Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri tarafından destek başvurusu yapan hayvan üreticilerine teslim edildi.

Üreticiler teslim aldıkları balyaları belediye personelinin yardımıyla kamyonet ve traktör römorklarına yüklediler. Üreticiler yolca balyası desteği için Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e teşekkür ederek, özellikle hayvan üretiminin balya, saman ve yem fiyatları nedeniyle çok zor bir hale geldiğini, verilen her desteğin kendileri için çok önemli olduğunu ifade ettiler. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri de üretime olan desteklerin artarak devam edeceğini ifade ettiler.