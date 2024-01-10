Bilecik’in Gölpazarı ilçe Kaymakamı Alparslan Sözen esnafı yalnız bırakmayarak yanında olduklarını belirtti.

Gölpazarı Kaymakamı Alparslan Sözen, esnafları tek tek gezerek sohbet muhabbet etti, çaylarını içti. Esnafların dertlerini dinleyen Kaymakam Sözen, en kısa sürede sorunların çözüme kavuşacağını belirtti. Ardından bir tekstil atölyesine giderek çalışmaları yakından inceledi. Çalışanlar hakkında faaliyetlerle ilgili bilgiler alan Kaymakam Sözen tekstil atölyesini gezerek tüm emekçilere kolay gelsin dileklerinde bulundu.