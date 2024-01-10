Bozüyük’te anaokulu öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen ’Akıl ve Zekâ Oyunları Şenliği’ yoğun ilgi görürken renkli görüntülere sahne oldu.

Bozüyük Kumral Abdal Kur’an Kursu’nda düzenlenen şenliğe anaokulu öğrencileri ve velileri de olmak üzere yaklaşık 230 kişinin katıldı. Bozüyük İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitimi Müdürlüğü, İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü ile Bozüyük Zeka Kulübü tarafından desteklenen şenliğe katılım sağlayan öğrenciler anne, baba ve arkadaşlarıyla doyasıya akıl ve zekâ oyunu oynadılar. Şenlikte akıl ve zeka oyunları üzerine 20 eğitmen görev alırken usta eğitmenler tarafından öğrencilere bilgiler verildi.

Şenlikte eğlenerek, öğrenerek oyunlar oynayan çocuklar, bu oyunlarla var olan zihinsel ve bilişsel yeteneklerini geliştirebildikleri gibi, çabuk karar verme, düşünme ve öngörme, olasılıkları hesaplama, mantığını etkili ve yetkin bir şekilde kullanma gibi yeteneklerini de geliştirdiler.

Şenliğe katılan öğrencilere Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bozüyük İlçe Müftüsü Muammer Ölmez, Bozüyük Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Selçuk Özdemir ve Zekâ Kulübü Başkanı Cenk Akçay tarafından sertifika ve madalyaları takdim edildi.