Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği'nin (ESTAB) Meclisi'nin kasım ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi.Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Edirne Keşan Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantı, saat 15.00’da başladı. Toplantı, Keşan Belediye Başkanı ve ESTAB Başkanı Op.Dr.Mehmet Özcan başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, gündem maddesi olan 2025 yılı birlik bütçesi görüşüldü. Birliğin 2025 yılı bütçesinin 3 milyon 805 bin 6 TL olarak görüşüldü ve oy birliğiyle karar verildi.

Gündemin ikinci maddesinde, birliğin faaliyet sahası içerisinde bulunan turizm belgeli otellerden alınacak olan katılım payının belirlenmesi görüşüldü. Gündem maddesi plan ve bütçe komisyonuna sevk edildi. Madde, Nisan ayında yapılacak meclis toplantısında yeniden görüşülecek.

Toplantıda, birlik bünyesinde bulunan sahil (kumsal) temizleme aracının birlik faaliyet alanında yer alan kumsalların temizlik çalışmalarında kullanmak üzere birlik üyesi olan ve üyesi olmayan kurum/kuruluş/işletmelere saat başına ücret ile kiralama tarifesinin belirlenmesi görüşüldü.

Üye olanlardan saat başına 4 bin 250 TL, üye olmayanlardan ise, 8 bin 500 TL ücret alınmasına oy birliğiyle karar verildi.

Toplantıda, birliğin 2024 yılı ek bütçesinin ise, 930 bin TL olarak yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.

Toplantıda, birlik başkanın maaşının görüşülmesine geçildi. Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, birlik başkanının maaşının 40 bin TL olması yönünde önerge verdi. Bu maddenin görüşülmesi sırasında Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan salondan çıktı. Özcan’ın yerine meclise, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç başkanlık yaptı. Birlik başkanın maaşı için verilen önerge oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda, Keşan Belediye Başkanı Op.Dr.Mehmet Özcan yeniden ESTAB Meclisi’ne başkanlık yapmaya devam etti.

Toplantıda, dilek ve temenniler bölümünde Keşan Belediye Başkanı ve ESTAB Başkanı Op.Dr. Mehmet Özcan söz aldı.

Başkan Özcan, birliğin AB fonlarından yararlanması için meclis üyelerinden gerekli desteğin verilmesini beklediğini söyleyerek, “Alınan kararların hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.