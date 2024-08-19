Hangi Ülkenin: Türkiye

Kurucusu: Firuz Kanatlı

Kuruluş Yeri: Eskişehir, Türkiye

Kuruluş Tarihi: 1962

Sloganı: Lezzet Uygarlığı

Hizmet Bölgesi: Dünya Çapında

Önemli Kişiler: Firuz Kanatlı, Firuzhan Kanatlı

Resmi Sitesi: www.etietieti.com

Eti Hakkında Bilgi

Yerli Yapımımız olan Eti şirketi, Eti Gıda A.Ş. ismiyle 1962 yılında Firuz Kanatlı tarafından Eskişehir’de açılmıştır. Açıldığı günden bu güne kadar ününe ün katmış hizmet bölgesini Türkiye ile sınırlı tutmayıp tüm dünyaya yaymıştır. Yerli gururumuz olan Eti, bisküvi, kurabiye, kek, turta, çikolata, gofret, bebek maması ve hazır gıdalar vb. ürünlerin üretimlerini yapmaktadır. Logosu Hitit Güneşi’dir. Eti, açıldığı şehrin spor klubü olan Eskişehirspor’un da ana sponsorluğunu yapmaktadır.

Eti Hangi Ülkenin

Cevap: Türkiye

Eti Tarihi

Eti 1962 tarihinde Firuz Kanatlı tarafında kurulmuştur. Ülkemizde ilk defa lifli bisküvisi “Burçak”ı yapan Eti Şirketi ayrıca ilk hazır kızartılmış ekmek “Etimek”, ilk sanayi üretim keki, ilk paketlenmiş turta “Turti”, ilk grutensiz bisküvisi “Pronot” ve ilk ıslak kek “Browni”yi ülkemize kazandırmıştır. Reklamcılık zamanının ilk yıllarında Oktay Tem tarafından Eti’ye bestelenen “Bir Bilmecem Var” şarkısıyla şirket ününe ün katmıştır.

Başlıca Eti Ürünleri

Eti Bisküvileri

Çay Keyfi

Tutku

Negro Kakaolu Kremalı Bisküvi

Kremalı Sandviç Bisküvi

Kombo

Benim O

Cin

Puf

Petit Beurre Bisküvi

Etibör Çifte Kavrulmuş Petit Beurre Bisküvi

Finger Bisküvi

Kakaolu Bisküvi

Hoşbeş

Bi’dolu

Eti Krakerleri

Crax

Susamlı Çubuk Kraker

Balık Kraker

Pizza Kraker

Crax @kntn

Gong

Eti Kekleri ve Turtaları

Topkek

Topkek Uzun

Popkek

Popkek Goa Çikolatalı

Browni Gold

Browni Çikolatalı Fındıklı Kek

Browni Intense

Eti Çikolataları

Keyf’ince Rulo Gofret Parçacıklı

Keyf’ince File Bademli

Keyf’ince Bol Sütlü

Eti Çikolata Sütlü

Eti Çikolata Karamel Dolgulu

Eti Çikolata Bütün Antep Fıstıklı

Eti Çikolata %27 Antep Fıstıklı

Eti Çikolata %27 Fındıklı

Eti Karam %70 Kakaolu

Eti Karam %45 Kakaolu

Eti Karam %54 Kakaolu Antep Fıstıklı

Eti Karam %54 Kakaolu Bademli Portakallı

Wanted

Wanted Bumba

Canga

Canga Dark

Maximus

Petito Ayıcık

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