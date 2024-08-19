Hangi Ülkenin: Türkiye
Kurucusu: Firuz Kanatlı
Kuruluş Yeri: Eskişehir, Türkiye
Kuruluş Tarihi: 1962
Sloganı: Lezzet Uygarlığı
Hizmet Bölgesi: Dünya Çapında
Önemli Kişiler: Firuz Kanatlı, Firuzhan Kanatlı
Resmi Sitesi: www.etietieti.com
Eti Hakkında Bilgi
Yerli Yapımımız olan Eti şirketi, Eti Gıda A.Ş. ismiyle 1962 yılında Firuz Kanatlı tarafından Eskişehir’de açılmıştır. Açıldığı günden bu güne kadar ününe ün katmış hizmet bölgesini Türkiye ile sınırlı tutmayıp tüm dünyaya yaymıştır. Yerli gururumuz olan Eti, bisküvi, kurabiye, kek, turta, çikolata, gofret, bebek maması ve hazır gıdalar vb. ürünlerin üretimlerini yapmaktadır. Logosu Hitit Güneşi’dir. Eti, açıldığı şehrin spor klubü olan Eskişehirspor’un da ana sponsorluğunu yapmaktadır.
Eti Hangi Ülkenin
Cevap: Türkiye
Eti Tarihi
Eti 1962 tarihinde Firuz Kanatlı tarafında kurulmuştur. Ülkemizde ilk defa lifli bisküvisi “Burçak”ı yapan Eti Şirketi ayrıca ilk hazır kızartılmış ekmek “Etimek”, ilk sanayi üretim keki, ilk paketlenmiş turta “Turti”, ilk grutensiz bisküvisi “Pronot” ve ilk ıslak kek “Browni”yi ülkemize kazandırmıştır. Reklamcılık zamanının ilk yıllarında Oktay Tem tarafından Eti’ye bestelenen “Bir Bilmecem Var” şarkısıyla şirket ününe ün katmıştır.
Başlıca Eti Ürünleri
Eti Bisküvileri
- Çay Keyfi
- Tutku
- Negro Kakaolu Kremalı Bisküvi
- Kremalı Sandviç Bisküvi
- Kombo
- Benim O
- Cin
- Puf
- Petit Beurre Bisküvi
- Etibör Çifte Kavrulmuş Petit Beurre Bisküvi
- Finger Bisküvi
- Kakaolu Bisküvi
- Hoşbeş
- Bi’dolu
Eti Krakerleri
- Crax
- Susamlı Çubuk Kraker
- Balık Kraker
- Pizza Kraker
- Crax @kntn
- Gong
Eti Kekleri ve Turtaları
- Topkek
- Topkek Uzun
- Popkek
- Popkek Goa Çikolatalı
- Browni Gold
- Browni Çikolatalı Fındıklı Kek
- Browni Intense
Eti Çikolataları
- Keyf’ince Rulo Gofret Parçacıklı
- Keyf’ince File Bademli
- Keyf’ince Bol Sütlü
- Eti Çikolata Sütlü
- Eti Çikolata Karamel Dolgulu
- Eti Çikolata Bütün Antep Fıstıklı
- Eti Çikolata %27 Antep Fıstıklı
- Eti Çikolata %27 Fındıklı
- Eti Karam %70 Kakaolu
- Eti Karam %45 Kakaolu
- Eti Karam %54 Kakaolu Antep Fıstıklı
- Eti Karam %54 Kakaolu Bademli Portakallı
- Wanted
- Wanted Bumba
- Canga
- Canga Dark
- Maximus
- Petito Ayıcık
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