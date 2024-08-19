Hangi Ülkenin: İtalya

Kurucusu: Enzo Ferrari

Kuruluş Tarihi: 13 Eylül 1939

Önemli Kişiler: Sergio Marchione, (Başkan), Piero Ferrari, (Başkan Yardımcısı), Amedeo Felisa, (Genel Müdür)

Giancarlo Coppa , (Finansman Müdürü)

Alan: Otomotiv

Ürün: Spor Arabalar

Çalışan Sayısı: 2.926

Resmi Site: www.ferrariworld.com

Ferrari Hakkında Bilgi

Ferrari araba üretim firması, İtalya’da kurulmuştur. Spor araba üreticilerinin öncülerinden biri olan Ferrari, 13 Eylül 1939 yılında kurulmuştur. 2.926 çalışana sahip olan Ferrari firmasının resmi sitesine www.ferrariworld.com adresinden ulaşabilirsiniz. Ferrari, İtalya’nın Maranello şehrinde kurulmuştur. Ferrari, 1939 yılında Alfa Romeo markasının yarış takımı olarak kurulmuştur. 1947’te pist dışına da yasal olarak uygun otomobil üretimine başlamıştır. Ferrari’nin hikayesi, Enzo Ferrari’nin yaşam hikayesi olarak kabul edilir. Ferrari üzerine yayınlanan hemen hemen tüm belgeseller ve tanıtımlarda Enzo Ferrari’nin yaşam hikayesi anlatılır.

Ferrari Hangi Ülkenin

Cevap: İtalya

Ferrari Modelleri

Spor Arabaları

Ferrari’nin ilk modelleri sadece spor amaçlı idi, günümüzdeki lüks spor arabası halinde değildi.

1948-1950 166

1951 195 Coupe

1951-1952 212 Coupe/Cabriolet

1952 340 MM Berlinetta/Spider

Orta motorlu V6/V8

Ferrari Dino, ortadan motorlu ilk Ferrari idi. Bu tarz, 1980’lerde ve 1990’lardaki hemen hemen tüm Ferrari’lerde görünmektedir.

1968-1975 Dino

1968-1973 Dino 246GT/GTS

1975-1989 208/308/328 GTB/GTS

1975 308 GTB/GTS

1980 208 GTB/GTS

1980 308 GTBi/GTSi

1982 208 GTB/GTS Turbo

1982 308 GTB/GTS Quattrovalvole

1985 328 GTB Berlinetta

1986 GTB/GTS Turbo

1989 348

1989 348 TB/TS

1993 348 GTB/GTS

1995-1998 F355

1994 F355/GTS

1997 355 F1

1999-2004 Ferrari 360

1999-2004 360 Modena/Spider

2003-2004 Challenge Stradale

2005 F430

2008 430 Scuderia

2009 458 Italia

2013 458 Speciale

2010 458 Spyder

2 Kişilik

Ferrari’nin ürettiği 2 kişilik arabaları, satılan arabalarının büyük bir çoğunluğunu temsil eder.

1952-1967 America

1952 340 America

1953 375 America

1956 410 superamerica

1957 410 superamerica III

1960 400 superamerica

1964 500 Superfast

1953-1962 250

1952 250S/250MM

1953 250 Export/Europa

1954-1963 250 GT Europa/Boano/Ellena/Coupe Pininfarina/Lusso

1957-1960 250 GT Berlinetta/Cabriolet/California Spyder/SWB

1964 330

1966 330 GTC Coupe

1966 330 GTS Spider

1964-1968 275

1964-1965 275 GTB/GTS

1966-1968 275 GTB/4

1968 365

1968-1969 365 GTC Coupe

1969-1970 365 GTS Spider

1968-1973 Daytona

1968 365 GTB4/365 GTS4

1996-2001 550 Maranello

1996-2000 550 Maranello Coupe

2001 550 Barchetta

2002-2006 575M Maranello

2004 Barchetta

2005 Superamerica

2007 Ferrari 599 GTB

2008 ferrari california

Orta motorlu 2+2

197546 208/308 GT4

1974-1975 Dino 308GT4

1976-1980 308GT4

1975 208 GT4

1980 Mondial

1980 Mondial 8

1982 Mondial Quattrovalvole

1983 Mondial Cabriolet

1985 3.2 Mondial/3.2 Cabriolet

1989 Mondial T

Ön motorlu 2+2

1960-1963 250

1960-1963 250 GT 2+2

1964-1967 330

1964-1967 330 GT 2+2

1967-1971 365

1967-1971 365 GT 2+2

1968-1973 365 Daytona

1971-1972 365 GTC4

1972-1976 365 GT4 2+2

1976-1989 400/412

1976 400 Automatic

1979 400i

1985 412

1992-2003 456/456M

1992-1997 456 GT/GTA Coupe

1998-2003 456M GT Coupe

2004-2005 612 Scaglietti

2014 California T

Orta Motorlu (12 Silindir)

1971-1984 512 Berlinetta Boxer

1971 365 GT4 BB

1976 512BB

1981 512iBB

1984-1996 Testarossa

1984-1992 Testarossa

1992-1994 512TR

1994-1996 F512M

2012 F12 Berlinetta

Süper Arabalar

1962 250 GTO

1984 288 GTO

1988-1992 F40

1995-1997 F50

2003 Enzo

2013 LaFerrari

Güncel

360 GTC

360 Challenge

575 GTC

FXX

Ferrari FXX K (2015)

Eski

1947 125 Sport

1948 166

1949 125 F1

1951 340 America

1952 250MM

1953 340 MM

1953 375 MM

1954 750 Monza

1954 250 Monza

1956 250 Testa Rossa

1960 250 TR60/61

1962 GTO

1965 330 P2

1966 330 P3

1967 330 P4

1967 412 P

1969 312 P

1969 512 S and 512 M

1971 312 PB

1994 333 SP

1996 F50 GT

Ferrari hangi ülkenin adlı yazımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz.