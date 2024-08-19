Hangi Ülkenin: İtalya
Kurucusu: Enzo Ferrari
Kuruluş Tarihi: 13 Eylül 1939
Önemli Kişiler: Sergio Marchione, (Başkan), Piero Ferrari, (Başkan Yardımcısı), Amedeo Felisa, (Genel Müdür)
Giancarlo Coppa , (Finansman Müdürü)
Alan: Otomotiv
Ürün: Spor Arabalar
Çalışan Sayısı: 2.926
Resmi Site: www.ferrariworld.com
Ferrari Hakkında Bilgi
Ferrari araba üretim firması, İtalya’da kurulmuştur. Spor araba üreticilerinin öncülerinden biri olan Ferrari, 13 Eylül 1939 yılında kurulmuştur. 2.926 çalışana sahip olan Ferrari firmasının resmi sitesine www.ferrariworld.com adresinden ulaşabilirsiniz. Ferrari, İtalya’nın Maranello şehrinde kurulmuştur. Ferrari, 1939 yılında Alfa Romeo markasının yarış takımı olarak kurulmuştur. 1947’te pist dışına da yasal olarak uygun otomobil üretimine başlamıştır. Ferrari’nin hikayesi, Enzo Ferrari’nin yaşam hikayesi olarak kabul edilir. Ferrari üzerine yayınlanan hemen hemen tüm belgeseller ve tanıtımlarda Enzo Ferrari’nin yaşam hikayesi anlatılır.
Ferrari Hangi Ülkenin
Cevap: İtalya
Ferrari Modelleri
Spor Arabaları
Ferrari’nin ilk modelleri sadece spor amaçlı idi, günümüzdeki lüks spor arabası halinde değildi.
1948-1950 166
1951 195 Coupe
1951-1952 212 Coupe/Cabriolet
1952 340 MM Berlinetta/Spider
Orta motorlu V6/V8
Ferrari Dino, ortadan motorlu ilk Ferrari idi. Bu tarz, 1980’lerde ve 1990’lardaki hemen hemen tüm Ferrari’lerde görünmektedir.
1968-1975 Dino
1968-1973 Dino 246GT/GTS
1975-1989 208/308/328 GTB/GTS
1975 308 GTB/GTS
1980 208 GTB/GTS
1980 308 GTBi/GTSi
1982 208 GTB/GTS Turbo
1982 308 GTB/GTS Quattrovalvole
1985 328 GTB Berlinetta
1986 GTB/GTS Turbo
1989 348
1989 348 TB/TS
1993 348 GTB/GTS
1995-1998 F355
1994 F355/GTS
1997 355 F1
1999-2004 Ferrari 360
1999-2004 360 Modena/Spider
2003-2004 Challenge Stradale
2005 F430
2008 430 Scuderia
2009 458 Italia
2013 458 Speciale
2010 458 Spyder
2 Kişilik
Ferrari’nin ürettiği 2 kişilik arabaları, satılan arabalarının büyük bir çoğunluğunu temsil eder.
1952-1967 America
1952 340 America
1953 375 America
1956 410 superamerica
1957 410 superamerica III
1960 400 superamerica
1964 500 Superfast
1953-1962 250
1952 250S/250MM
1953 250 Export/Europa
1954-1963 250 GT Europa/Boano/Ellena/Coupe Pininfarina/Lusso
1957-1960 250 GT Berlinetta/Cabriolet/California Spyder/SWB
1964 330
1966 330 GTC Coupe
1966 330 GTS Spider
1964-1968 275
1964-1965 275 GTB/GTS
1966-1968 275 GTB/4
1968 365
1968-1969 365 GTC Coupe
1969-1970 365 GTS Spider
1968-1973 Daytona
1968 365 GTB4/365 GTS4
1996-2001 550 Maranello
1996-2000 550 Maranello Coupe
2001 550 Barchetta
2002-2006 575M Maranello
2004 Barchetta
2005 Superamerica
2007 Ferrari 599 GTB
2008 ferrari california
Orta motorlu 2+2
197546 208/308 GT4
1974-1975 Dino 308GT4
1976-1980 308GT4
1975 208 GT4
1980 Mondial
1980 Mondial 8
1982 Mondial Quattrovalvole
1983 Mondial Cabriolet
1985 3.2 Mondial/3.2 Cabriolet
1989 Mondial T
Ön motorlu 2+2
1960-1963 250
1960-1963 250 GT 2+2
1964-1967 330
1964-1967 330 GT 2+2
1967-1971 365
1967-1971 365 GT 2+2
1968-1973 365 Daytona
1971-1972 365 GTC4
1972-1976 365 GT4 2+2
1976-1989 400/412
1976 400 Automatic
1979 400i
1985 412
1992-2003 456/456M
1992-1997 456 GT/GTA Coupe
1998-2003 456M GT Coupe
2004-2005 612 Scaglietti
2014 California T
Orta Motorlu (12 Silindir)
1971-1984 512 Berlinetta Boxer
1971 365 GT4 BB
1976 512BB
1981 512iBB
1984-1996 Testarossa
1984-1992 Testarossa
1992-1994 512TR
1994-1996 F512M
2012 F12 Berlinetta
Süper Arabalar
1962 250 GTO
1984 288 GTO
1988-1992 F40
1995-1997 F50
2003 Enzo
2013 LaFerrari
Güncel
360 GTC
360 Challenge
575 GTC
FXX
Ferrari FXX K (2015)
Eski
1947 125 Sport
1948 166
1949 125 F1
1951 340 America
1952 250MM
1953 340 MM
1953 375 MM
1954 750 Monza
1954 250 Monza
1956 250 Testa Rossa
1960 250 TR60/61
1962 GTO
1965 330 P2
1966 330 P3
1967 330 P4
1967 412 P
1969 312 P
1969 512 S and 512 M
1971 312 PB
1994 333 SP
1996 F50 GT
Ferrari hangi ülkenin adlı yazımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz.