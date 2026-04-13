ETİ kurak iklim koşullarına dayanıklılığı ile öne çıkan Kanatlı Buğdayı tohumunun üretimine başladı. ETİ'nin bisküvilik buğday ununun üretiminde kullanılacak olan Kanatlı Buğdayı'ın, bisküvilik kalitesini koruyan yerli bir tür olarak tarım sektörü, çiftçiler ve tüketiciler için değer oluşturması hedefleniyor.

Türkiye gıda sektörünün önde gelen markalarından ETİ, Ar-Ge alanındaki çalışmaları ve tarıma verdiği destekle sektöründe önemli markalar arasında yer alıyor. Türkiye'de bisküvilik kalitede buğday geliştirilmesi hedefiyle yürütülen kapsamlı ıslah projelerinden biri olan Kanatlı Buğdayı, geniş adaptasyon kabiliyeti ile bisküvi olabilme özelliği sayesinde diğer buğday çeşitlerinden çok farklı bir tür olarak öne çıkıyor.

2025 üretim sezonunda Orijinal-1 kademe sertifika almaya hak kazanan ve ETİ'nin üretim haklarını aldığı Kanatlı Buğdayı'nın tohumluk üretim süreci titizlikle yürütülecek. Bu kapsamda 110 dekar büyüklüğünde üretim alanında tohumluk üretim ve ekim aşamasına geçildi. Elde edilecek ürün, sertifikalı tohumluk üretiminin temelini oluşturacak ve sözleşmeli buğday üretim süreçlerinde ETİ'nin ihtiyacı olan bisküvilik buğday ununun üretiminde kullanılacak.

'Ar-Ge çalışmalarımız ülkemize çok değerli bir buğday çeşidi kazandırdı'

Kanatlı buğday çeşidinin tohumluk üretimine başlanmasıyla ilgili bir açıklama yapan ETİ Global CEO'su Ercan Öz şunları söyledi: 'Ar-Ge çalışmalarımız ülkemize çok değerli bir buğday türü kazandırdı. Halen Türkiye'de üretilen toplam buğdayın yalnızca yaklaşık yüzde 3-4'ü bisküvilik kalite grubunda yer alıyor. Geliştirilmesine destek verdiğimiz 'Kanatlı Buğdayı' bu sınıfta yerli üretim açığını azaltacak, sektöre sürdürülebilir ve kaliteli bir hammadde kaynağı sunacak. Kanatlı Buğdayı çeşidinin geliştirilme süreci; kamu, üniversite ve sanayi iş birliğinin başarılı bir örneğini oluşturuyor. Aynı zamanda ETİ'nin Ar-Ge gücünü ortaya koyuyor. Türkiye'de bisküvilik kalitede buğday geliştirilmesine ve üretimine yaptığımız katkıdan gurur duyuyoruz. Bu kıymetli çalışmanın kurucumuz rahmetli Firuz Kanatlı'nın ismini taşıması ise bizim için büyük bir anlam ve sorumluluk ifade ediyor.'

Kanatlı Buğdayı geliştirme çalışmaları, 2004 yılında Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen melezleme programı ile başladı. ETİ, bisküvilik kalitede buğday geliştirme projesine, 2016 yılında TÜBİTAK ve TAGEM iş birliği ile katıldı.

Proje kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce 'Buğday Islah Projesi' ile geliştirilen hatlar kullanıldı. Üç yıllık deneme çalışmaları sürecinde kullanılan hatlar teknolojik kalite, agro-morfolojik, hastalıklar ve moleküler özellikleri test edildi. Tüm parametreler bakımından öne çıkan buğday hattı 'Kanatlı' olarak isimlendirilerek tescillendi.

Geçtiğimiz sene 'Özel Sektör Tarımsal Araştırma Kuruluşu' belgesi alarak tohum tescillendirme statüsüne kavuşan ETİ, tohum üretimlerinde yüksek kademeli tohum tedariki sağlama hakkı kazanmıştı.

Neden 'Kanatlı' adı verildi?

ETİ'nin kurucusu merhum Firuz Kanatlı'nın, Eskişehir'in kalkınmasına yaptığı katkılar, Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve burada yürütülen projelere verdiği destek nedeni ile ıslah edilen buğday çeşidine 'Kanatlı' adı verildi.