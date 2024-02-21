MALZEME LİSTESİ: 2 su b. un 1 yumurta tuz, su Üzeri İçin: 250 gr. kıyma 2 soğan 1 çorba k. tereyağı sıvıyağ sarımsaklı yoğurt tuz, karabiber HAZIRLANIŞI: İlk olarak karıştırma kabına 2 su bardağı unu alın. Unun ortasına 1 adet yumurta kırın. Üzerine tuz ve su ilave edip hingel hamurunu yoğurun. Kulak memesinden daha sert olmalıdır. Hamuru merdane ile ince olarak hamuru Hingel hamurunu küçük olarak kare şeklinde hamuru kesin. Tencereye sıcak su ilave edin ve suyu kaynatın. Daha Hingel hamurlarını kaynayan suya ilave edin ve haşlayın. Tavaya 250 gr. kıymayı tavaya alın. Kıymayı kavurun. Üzerine 1 çorba kaşığı tereağını 2 adet soğanı piyaz olarak kesilmiş soğanı ilave edin ve tavanın kapağını kapatıp soğanların pişmesini sağlayın. Servis tabağına haşlanmış hingelleri alın. Üzerine soğanlı kıymalı karışımı ilave edin. Kenarlarına sarımsaklı yoğurt ilave edip servis edin..

Kaynak: Haber merkezi