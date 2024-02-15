MALZEME LİSTESİ: 3 yumurta 1,5 su b. süt 1 çay b. sıvıyağ tuz un İÇ HARCI İÇİN: 400 gr. bonfile 2 soğan 3 yeşil biber 1 kase mantar 4 domates 1 çorba k. domates salçası 1 çorba k. biber salçası sıvıyağ tuz karabiber ÜZERİ İÇİN: yoğurt maydanoz HAZIRLANIŞI: Kreabi için; sütü ve sıvıyağı karıştırma kabına döküyoruz. Yumurtaları karıştırma kabına kırıyoruz. Çırpma teliyle karıştırıyoruz. 3-4 çorba kaşığı tepeleme un koyuyoruz, tuzunu atıyoruz ve çırpma teliyle çırpıyoruz. Krep tavalarına ilk krepleri dökmeden önce sıvıyağla yağlıyoruz. kepçeyle krep harcından döküyoruz. Ocak üzerinde çevirerek pişiriyoruz. Eti kibrit şeklinde doğruyoruz. Soğanları yemeklik doğruyoruz. Tavaya sıvıyağ döküyoruz ve eti koyup soteliyoruz. Et suyunu bırakıp çekince soğanı ilave ediyoruz. Biberleri, mantarları ve domatesleri de doğruyoruz. Biber ve mantarı ekleyip soteliyoruz. Domatesleri ve salçaları da koyuyoruz ve pişirmeye devam ediyoruz. Et pişince tuzunu ve karabiberini atıyoruz. Krep boyunda yuvarlak cam fırın kaplarına ilk krepleri seriyoruz. Üzerine etli harçtan koyuyoruz. Üstüne krep kapatıyoruz ve iç harç koyuyoruz. Tekrar krep ve iç harç koyduktan sonra üstüne son krebi kapatıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında ikisini de 5-10 dakika kadar daha pişiriyoruz. Dilimliyoruz, üzerine yoğurt döküp maydanoz serperek servis ediyoruz.

Kaynak: Haber merkezi