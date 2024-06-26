EURO 2024'te 26 Haziran Çarşamba günü E ve F gruplarında oynanacak karşılaşmalar ile son 16'ya kalacak takımlar belli olacak.2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E ve F Grubu 3. ve son maçları bu akşam oynanacak. Üst tura yükselecek takımların belli olacağı maçlarda Slovakya Romanya, Ukrayna Belçika E grubunda karşılaşacak, Gürcistan Portekiz ve Çekya Türkiye ise F grubunda karşı karşıya gelecek. Bugünün programı şöyle:

E Grubu'nda Slovakya ile Romanya, 26 Haziran Çarşamba günü saat 19.00'da kozlarını paylaşacak.

Aynı saat diliminde, E Grubu'nun bir diğer karşılaşmasında Ukrayna ile Belçika sahaya çıkacak.

Gece seansında, F Grubu maçları sahne alacak:

Gürcistan, güçlü rakibi Portekiz'i ağırlayacak ve bu karşılaşma saat 22.00'da başlayacak.

Aynı zamanda, Çekya ve Türkiye'nin son 16 bileti için mücadele edeceği maç da saat 22.00'da oynanacak.