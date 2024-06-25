2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu’nda Hollanda’yı 3-2 mağlup eden Avusturya, grubu liderlikle tamamlayarak son 16’ya yükseldi.

EURO 2024 D Grubu’nda 3. Ve son maçında Hollanda ile Avusturya, Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştı. Mücadelede Slovak hakem Ivan Kruzliak düdük çaldı. Henüz karşılaşmanın 6. dakikasında Donyell Malen’in topu kendi ağlarına göndermesiyle Avusturya, erken golü bularak 1-0 öne geçti. Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarıda başka gol sesi çıkmadı.

Mücadelenin ikinci yarısı ise gol düellosuna sahne oldu. Henüz 47. dakikada Cody Gakpo meşin yuvarlağı ağlara göndererek karşılaşmada beraberliği sağladı. Avusturya, bu gol sonrası 59. dakikada Romano Schmid’in golüyle yeniden öne geçti. Dakikalar 75’i gösterdiğinde bu kez Hollanda adına Memphis Depay sahneye çıktı ve yaptığı şık vuruşla skoru 2-2’ye getirdi. Avusturya’nın bu gole de cevabı gecikmedi ve yalnızca 5 dakika sonra, 80. dakikada kaptanı Marcel Sabitzer’in golüyle skoru 3-2 lehine çevirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, Avusturya puanını 6’ya çıkarttı ve grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi. Hollanda ise 4 puanda kalarak grubu 3. sırada tamamladı ve en iyi 3.’ler arasında yer alarak son 16’ya kaldı.