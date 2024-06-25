Temmuz ayı, milyonlarca emekli ve memur için merakla beklenen zam dönemini getiriyor. Haziran enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, yılın ilk altı aylık enflasyon oranı netleşecek. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak enflasyon artışını belirleyecek. Memur ve memur emeklileri ise Ocak ayında yapılan %15'lik toplu sözleşme artışına ek olarak enflasyon farkı alacak.

Tahminlere Göre Enflasyon ve Zam Oranları:

Yeniasır gazetesinden Faruk Erdem'in haberine göre, Haziran enflasyonunun %2'nin üzerinde çıkması bekleniyor. Bu durumda, yılın ilk altı ayındaki enflasyon oranı %25-26 civarında gerçekleşebilir. Bu oranın üzerine refah payı eklenmesi durumunda, artış oranı %35-40 bandına yükselebilir. Refah payı oranı, 3 Temmuz'da açıklanacak ve daha sonra yasal düzenleme olarak Meclis'e sunulacak. Böylece, emeklilerin ve memurların Temmuz ayı maaşlarına bu artış yansıtılacak.

Zam Ödemelerinde Takvim:

1-5 Temmuz: Memur emeklilerine maaş ödemesi yapılacak ve ay içerisinde zam farkı ödenecek.

Memur emeklilerine maaş ödemesi yapılacak ve ay içerisinde zam farkı ödenecek. 3 Temmuz: Zam oranları açıklanacak.

Zam oranları açıklanacak. 17-26 Temmuz: SSK emeklileri zamlı maaşlarını alacak.

SSK emeklileri zamlı maaşlarını alacak. 25-28 Temmuz: Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını alacak.

Emekli Taban Aylıklarında Artış Beklentisi:

Mevcut uygulamada, en düşük emekli maaşı 10.000 TL olarak belirlenmiş durumda ve bu tutarın altındaki maaşlar bu seviyeye tamamlanıyor. Temmuz ayında yapılacak zamlar, kök aylıklara yansıtılacak. Ancak, maaşlar yine taban maaşın altında kalırsa, seyyanen ödemeler devam edecek. Enflasyon oranlarının etkisiyle, taban maaşlarda da bir artış bekleniyor. Aşağıdaki formüller öne çıkıyor:

Mevcut: 10.000 TL

10.000 TL İlk 6 aylık enflasyona göre: 12.581 TL

12.581 TL 2024 yılı enflasyon tahminine göre: 13.800 TL

Memurlar İçin En Düşük Maaş Hesaplaması:

Enflasyon artışlarının ardından memur ve memur emeklilerinin en düşük maaşları da güncellenecek. Eğer refah payı eklenirse, maaşlar daha da artacak. Ancak sadece enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışı dikkate alındığında yeni maaşlar şu şekilde olacak:

Memur: Mevcut 32.860,37 TL'den %20.34 artışla 39.544,17 TL'ye.

Mevcut 32.860,37 TL'den %20.34 artışla 39.544,17 TL'ye. Memur emeklisi: Mevcut 14.741,51 TL'den %20.34 artışla 17.739,93 TL'ye.

Aile Yardımlarında Değişiklikler:

Temmuz ayı itibarıyla, memurlara ödenen aile yardımları da enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışı oranında artırılacak. Yeni aile yardımları şu şekilde olacak:

Eş yardımı: Mevcut 1.729,45 TL'den %20.34 artışla 2.081,22 TL'ye.

Mevcut 1.729,45 TL'den %20.34 artışla 2.081,22 TL'ye. Çocuk yardımı (0-6 yaş): Mevcut 380,44 TL'den %20.34 artışla 457,82 TL'ye.

Mevcut 380,44 TL'den %20.34 artışla 457,82 TL'ye. Çocuk yardımı (6 yaş üstü): Mevcut 190,22 TL'den %20.34 artışla 228,91 TL'ye.

Mevcut 190,22 TL'den %20.34 artışla 228,91 TL'ye. Engelli çocuk yardımı (0-6 yaş): Mevcut 570,65 TL'den %20.34 artışla 686,72 TL'ye.

Mevcut 570,65 TL'den %20.34 artışla 686,72 TL'ye. Engelli çocuk yardımı (6 yaş üstü): Mevcut 285,33 TL'den %20.34 artışla 343,37 TL'ye.

Sosyal Yardım Ödemelerindeki Artışlar:

Temmuz ayında sadece emeklilerin ve memurların değil, sosyal yardım alanların da ödemeleri artacak. Bu artış, memurlara yapılan zam oranlarıyla belirlenecek. Yeni sosyal yardım ödemeleri şu şekilde oluşacak:

65 yaş aylığı: 4.217 TL

4.217 TL Evde bakım aylığı: 9.156 TL

9.156 TL Engelli aylığı: 3.366 TL - 5.050 TL

3.366 TL - 5.050 TL Engelli yakını aylığı: 3.366 TL

3.366 TL Hasta yardımları: 9.156 TL

Kıdem Tazminatı Tavanı:

Ocak ve Temmuz ayları, maaş artışlarına bağlı olarak kıdem tazminatı tavanının da yeniden belirlendiği dönemlerdir. Memur maaşlarına yapılan zam oranı kıdem tazminatının tavanını etkiler. Bu nedenle, Haziran'da işten ayrılanlar Temmuz ayında ayrılanlara göre daha düşük tazminat alabilir. Ancak, bu durum sadece brüt maaşı kıdem tazminatı tavanının altında olan çalışanlar için geçerlidir.

Yeni kıdem tazminatı tavanı şöyle değişecek:

Mevcut: 35.058,58 TL

35.058,58 TL %20.34 zamlı: 42.189,50 TL

Damga Vergisi Kesilmiş Olarak Ödenecek Tutar:

Mevcut: 34.792,47 TL

34.792,47 TL %20.34 zamlı: 41.869,26 TL

Temmuz ayındaki zam oranlarının netleşmesiyle, tüm bu ödemeler ve artışlar hayata geçecek.