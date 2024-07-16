Bursa Karacabey Harası'nda 55 tayın satışından 25 milyon 780 bin lira gelir elde edildi. Uzunköprü isimli tay 3 milyon 500 bin liradan alıcı buldu. TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi'nde gerçekleştirilen ihalede 73 Arap koşu tayından 55'i satılarak 25 milyon 780 bin lira gelir elde edildi.



TİGEM Anadolu Tarım İşletmesi tarafından yetiştirilen taylar, açık artırma usulüyle yapılan ihalede satışa sunuldu. Taylardan 55'i 50 bin lira ile 3 milyon 500 bin lira arasında değişen fiyatlardan alıcı buldu.



İhalenin en pahalısı, Hasan Altunbaş tarafından daire fiyatına, 3 milyon 500 bin liraya alınan "Uzunköprü" adlı 2 yaşındaki erkek tay oldu. "Uzunköprü"yü, Memduh Ateş'in 1 milyon 600 bin liraya satın aldığı "Gürgökbey" isimli 2 yaşındaki erkek Arap tayı ve Ali Kaya'nın 1 milyon 550 bin liraya satın aldığı “Nevşehir Beyi” isimli 2 yaşındaki erkek Arap tayı izledi. TİGEM, 55 tayın satışından toplam 25 milyon 780 bin lira gelir elde ettiği bildirildi.