Ev sahibi ile kiracısı arasında çıkan anlaşmazlık, korkunç bir şiddet olayına dönüştü. Ev sahibi, kiracısına uygulamak istediği yüzde 284'lük kira zammıyla büyük tepki çekti.

Olay, bir ev sahibinin, dairesinde oturan kiracısına inanılmaz bir zam teklifiyle başladı. Kiracı, yasal sınır olan yüzde 25 oranında artışı talep etse de, ev sahibi inatla yüksek oranda zammı dayatmaya devam etti.

Kiracının bu yüksek zam teklifini reddetmesi, herkesi şaşkına çevirecek vahşi bir olaya yol açtı. Ev sahibi, dört yakınıyla birlikte kiracının dairesine gelerek tartışmayı tırmandırdı. Olayın seyri, kiracının eşi ve çocuklarının yanında hızla kavgaya dönüştü.

Kavganın şiddeti arttıkça, kiracı, ev sahibi ve onun yakınlarından aldığı dayaklarla ağır yaralandı. Vahşice saldırıya uğrayan N.Ö., kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbeler nedeniyle acil tıbbi müdahale gerektiren bir durumla karşı karşıya kaldı. Diyarbakır'da yaşanan olayın ardından, aldığı yaraları kanıtlayan darp raporuyla polis merkezine başvuran kiracı, saldırganlardan şikayetçi oldu.