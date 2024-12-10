Dijital ortamda sunulan bu hizmet, ev sahiplerine kiracıların önceki kira bilgilerini görme imkanı sağlarken, uygulamanın ikinci aşaması için yeni bir adım atıldı.

Emlak danışmanlarının dahil edilmesiyle, kontratların hazırlanması ve onaylanması süreçlerinde "hizmet bedeli" talep edileceği açıklandı. Yıl sonunda hayata geçirilmesi planlanan bu düzenleme, kiracı ve ev sahipleri arasında tartışmalara yol açtı.

Yeni sistem kapsamında emlak danışmanları, kira sözleşmelerini hazırlayıp tarafların onayına sunarken, bu hizmet karşılığında ücret talep edecek.