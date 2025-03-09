Son dönemde kira fiyatlarındaki artış, gündemin önemli bir konusu olmaya devam ediyor.

Bazı ev sahiplerinin, artan kira bedelleriyle birlikte vergiden kaçınmak amacıyla kira ödemelerinin bir kısmını elden, bir kısmını ise banka aracılığıyla aldığı öğrenildi. Ayrıca, bazı ev sahiplerinin kontrat yapmadan evlerini boş olarak gösterdiği tespit edildi. Ancak maliye ekipleri, bu tür durumları denetlemeye yönelik çalışmalarını artırmış durumda ve bu ihlaller için 20 milyon TL'ye kadar ceza uygulanabiliyor. Diğer yandan, kiracılara ceza uygulanmaması için yapmaları gerekenler de açıklanmış bulunuyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, bazı ev sahiplerinin yüksek vergi ödememek amacıyla kontrat yapmaktan kaçındığı ve evlerini boş gösterdiği ya da kira ödemelerinin bir kısmını elden, kalanını ise banka aracılığıyla (daha düşük bir miktar) aldığı ortaya çıktı. Bu durum, ev sahipleri ve kiracılar arasında yeni sorunlara yol açmaya başladı. Kiracılar, bu uygulamanın yasadışı olduğunu belirtmelerine rağmen, ev sahiplerinin ısrarcı tavırları bazı davaların konusunu oluşturmuş durumda.

HEM EV SAHİPLERİNE HEM DE KİRACILARA BÜYÜK CEZALAR ÇIKABİLİR

Maliye ekipleri tarafından bununla alakaları araştırmalar derinleştirildi ve denetimler sıklaştırıldı. Gelen şikayetlerin dışında da saha araştırması yapan ekipler, evini boş gösterip kontrat yapmaktan kaçan veya eksik kira ödemesini bankaya alan ev sahiplerine ceza kesmeye hazırlanıyor. Bununla alakalı tapu kayıt sistemi ve banka hesaplarının kontrol edileceği belirtiliyor. Ev sahipleri ve kiracılar için ciddi mali cezalar doğurabilecek bu durumla ilgili, vatandaşların yasal çerçevede hareket etmesi gerektiği belirtiliyor.

Uzmanlar, cezai yaptırımlarla karşılaşmamak için tüm kira ödemelerinin kayıt altına alınmasının önemini vurguluyor. Bu nedenle, uzmanlar ev sahipleri kabul etse de etmeseler de, 500 TL ve üzerindeki tüm kira ödemelerinin banka ya da PTT aracılığıyla yapılması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Uzmanlar, cezai yaptırımlarla karşılaşmamak için tüm kira ödemelerinin kayıt altına alınmasının önemini vurguluyor. Bu nedenle, uzmanlar ev sahipleri kabul etse de etmeseler de, 500 TL ve üzerindeki tüm kira ödemelerinin banka ya da PTT aracılığıyla yapılması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kiracının, ödemenin elden yapıldığını ödemeyi takip eden 5 iş günü içerisinde idareye bildirmesi durumunda ise kiracıya özel usulsüzlük cezası kesilmeyecek.

20 MİLYON TL'YE KADAR CEZASI VAR

Diğer yandan bir takvim yılı içerisinde kesilecek özel usulsüzlük cezası da üst sınırı 8 milyon 700 bin TL'den 20 milyon TL'ye çıkarıldı.