Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yeni haftada yoğun çalışmalarına devam edecek.

Siber Güvenlik Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kuruldu.

Başkanlığın yasal altyapısını belirleyen 21 maddelik kanun teklifinin görüşmelerine Meclis Genel Kurulu'nda devam edilecek. Teklifin 13 maddesi kabul edilirken, Başkanlığın teşkilat yapısı ile görev, yetki ve sorumluluklarına dair düzenlemeler de yer alıyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELEDE ÖNEMLİ ADIM

Türkiye’nin ilk iklim kanun teklifi, Genel Kurul’da görüşülecek.

Bu teklif, iklim değişikliğiyle mücadelede somut adımlar atılmasını sağlayacak. Düzenleme, Türkiye'nin 2053 sıfır emisyon hedefine ulaşabilmesi için gerekli değişiklikleri kapsıyor. Ayrıca, bu alandaki yasak ve sınırlamalara uymayan şirketlere 20 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

AK PARTİ'DEN 15 MADDELİK TORBA TEKLİF

AK Parti'nin hazırladığı 15 maddelik torba kanun teklifi, yeni haftada Meclis Başkanlığı'na sunulacak.

Bu düzenleme ile biletsiz yolcu taşıyanlara uygulanan idari para cezaları artırılacak. Buna göre, 300 lira olan cezanın alt sınırı 8 bin 500 liraya, üst sınırı ise 85 bin liraya yükseltilecek. Ayrıca, sözleşmesiz taşımacılık yapanlara da aynı tutarlarda idari para cezası uygulanacak.

TBMM BOLU'DAKİ OTEL YANGININI ARAŞTIRIYOR

Meclis'te yeni haftada, Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangını inceleyen komisyon, Türk Standartları Enstitüsü Temsilcilerini dinleyecek.

KADEM MECLİS'TE SUNUM YAPACAK

Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu'nda ise KADEM başta olmak üzere kadın dernekleri sunum yapacak.

Yapay Zeka Araştırma Komisyonunda ise her yurt içi hem de yurt dışından bilim insanları dinlenecek.