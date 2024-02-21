Maliye ve tapu kayıtlarıyla ikamet adresleri karşılaştırılarak yapılan araştırma sonucunda, ülkedeki yaklaşık 1 milyon ev sahibinin kira vergilerini ödemedikleri ortaya çıktı. Vergi kaçakçılığını önlemek amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı önderliğinde Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından hayata geçirilen yeni bir uygulama ile vergi kaçakçılığına karşı önemli bir adım atıldı.

Yapılan araştırmalara göre, GİB'in başlattığı bu uygulama ile tespit edilen 1.4 milyon evden vergi ödenmediği belirlendi. Ancak, bu evlerden yaklaşık 400 bininin, ev sahiplerinin çocukları veya anne-babalarının ikamet etmesi gibi vergiden muaf durumlarının olabileceği tahmin ediliyor.

GİB'in bu yeni uygulaması ile birlikte vergi kaçakçılığına karşı 4 farklı ceza yolunun olduğu belirlendi. Kira vergisi ödemeyenler, ödenmeyen verginin kendisi ve bir misli vergi ziyaı cezası ile karşı karşıya kalacaklar. Ayrıca, 2023 gelirini beyan etmeyen ev sahipleri, 21 bin liralık kira vergisi istisnası hakkını kaybedecekler. Zamanında ödenmeyen vergi için ise aylık yüzde 3.5 gecikme faizi ödenecek ve beyanname verilmemesi durumunda 2 kat birinci derece usulsüzlük cezası kesilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı, kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında, vatandaşlara Dijital Vergi Dairesi üzerinden Kira Bildirim Formu'nu doldurmaları çağrısında bulundu. Bu uygulama ile mülk sahiplerinin beyan ettiği kira gelirleri ile kiracıların beyanlarının karşılaştırılması sağlanacak ve eksik veya düşük beyan durumlarında vergi kaybının önüne geçilecek.

Ayrıca, ev sahiplerine yönelik olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından mesaj gönderildi. Mesajda, "Değerli Mükellefimiz, Başkanlığımız verilerine göre 2023 yılında gelir vergisine tabi konut kira geliri elde ettiğiniz tespit edilmiştir. 2023 yılına ilişkin gelir vergisi beyannameleri 1 Mart-1 Nisan 2024 tarihleri arasında verilecektir. Kira gelirine ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamenizi, Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr) veya Hazır Beyan Sistemi (hazirbeyan.gib.gov.tr) üzerinden hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde beyan edip ödeyebilirsiniz." şeklinde bilgilendirme yapıldı.