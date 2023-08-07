Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin, doğa ile iç içe, ekolojik yaşama uygun bir model olan huzurevinde ikinci bir projeyi daha hayata geçireceklerini söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ilk kez Çınarcık’ta uygulanan ev tipi huzurevi modeli, tüm Türkiye’ye örnek oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından projelendirilen ev tipi huzurevi modeli Çınarcık’ta uygulanmaya başlandı. 110 huzurevi sakinin kaldığı ev tipi huzurevinde yaşlılar, daha konforlu ve modern bir şekilde yaşamlarını sürdürüyor. Önceki dönem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın Yalova’ya gelerek projeyi yakından incelediğini ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin, açıklamalarda bulundu.

‘İkinci bir projeyi daha ilimize kazandıracağız’

Projenin ilk kez Yalova’da uygulandığını söyleyen Laçin, “Türkiye’de ilk olarak Çınarcık huzurevimizde uygulanan ev tipi huzurevi modelimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sosyal medya hesaplarında paylaştığı örnek bir projemizdi. Bu projenin Türkiye’ye yaygınlaştırma çalışmaları devam ediyor. Biz de hem Sayın Valimiz Muammer Erol hem milletvekillerimiz hem de il müdürlüğümüz koordinasyonunda, ilimizde ikinci bir huzurevinin daha yatırım çalışmalarını planlıyoruz. Yaşlı yaşam merkezlerine uygun, gündüz bakım hizmetlerinin yapıldığı bir planın ön çalışmalarını yaptık. Çınarcık ile beraber ikinci bir huzurevini daha önümüzdeki süreç içerisinde ilimize kazandırmayı planlıyoruz” dedi.

‘110 huzurevi sakini faydalanıyor’

Çınarcık Ev Tipi Huzurevi modelinden 110 vatandaşın faydalandığını ifade eden Laçin, şöyle konuştu:

“Adana’da benzer bir proje var. Ancak bundan sonra yapılacak olan çalışmalarda, diğer illerde Çınarcık Ev Tipi Huzurevi modeli uygulanacak. Türkiye’ye emsal olacak örnek projelerden birisi. Hem doğa ile uyumlu, ekolojik, yaşlı fiziğine ve ruhuna uygun bir yapı. Bir tarafı doğaya bakan, bir tarafı denize bakan, insanlarımızın yürüyüş yapabildikleri, kendi müstakil yaşamlarını koruyabildikleri, komşuluk ilişkilerini geliştirebildikleri, bahçelerinde çiçek yetiştirebildikleri bir alan imkanı tanınıyor. O yüzden de ayrı bir özgünlüğü var. Oradaki sakinlerimizde çok memnun. Türkiye’de talep gören başlıca huzurevlerinden birisi.”