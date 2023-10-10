Etimolojik olarak Yunanca iyi haber, müjde manasına gelen evangelion’dur.

Her ne kadar Protetanlığın içinden çıkmış gibi görünse de özünde Siyonizm’in savunuculuğunu yapan mezheptir. Hatta mezhep olarak tanımlansa da Hristiyanlığın adeta alternatifi olmuş bir din

İlk çıkış dönemlerinde Luther ve onun yolundan gidenler için kullanılmıştır. Yahudilere ve Siyonizme bağlı oluşları onları Hıristiyanlık’tan farklı bir yere koymaktadır. Tam anlamıyla Evanjelistlere “Siyonist Hıristiyanlar” da denmektedir.

Katolik kilisesi ile karşılıklı olarak birbirlerini tanımamaktadırlar. Esasında dünyadaki hiçbir kralı tanımayan Evanjelistlere göre, gerçek kral Mesih İsa, kıyametten önce gelecek ve Tanrı’nın dünya üzerindeki krallığının başına geçecek.