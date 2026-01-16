Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan “Evde Bakım Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, evde bakım yardımından yararlanma koşulları ile başvuru, değerlendirme ve denetim süreçlerinde kapsamlı düzenlemeler içeriyor.

Heyet raporu şartı

Yeni düzenlemeye göre, evde bakım yardımından yararlanabilmek için sağlık raporuna ek olarak, engelli kişinin günlük yaşamın olağan ve tekrar eden gereksinimlerini önemli ölçüde yerine getiremediği, heyet tarafından hazırlanacak bakım raporuyla belgelenmek zorunda olacak.

Gelir hesabında yeni kriterler

Hane gelirinin hesaplanma esasları da güncellendi. Binek araçlar için kasko veya rayiç bedeller dikkate alınarak gelir hesaplanacak; öğrenim kredisi, doğum yardımı ve mesleki eğitim kapsamında ödenen staj ücretleri ise hane gelirine dahil edilmeyecek. Yapılacak kontrol ve rehberlik incelemesinde, engelli bireyin günlük yaşamını büyük ölçüde kendi başına sürdürebildiği belirlenirse, evde bakım yardımı heyet kararıyla sonlandırılacak. Ayrıca, evde bakım yardımından yararlanan engelli bireyin başka bir engelliye bakım sağlaması yasaklandı.

Nakil işlemlerinin 90 gün içinde tamamlanmaması durumunda yardım sonlandırılacak

Adres değişikliği halinde nakil işlemlerinin 90 gün içinde tamamlanmaması durumunda yardım sonlandırılacak. Yardımın kontrol ve rehberlik raporu sonucunda kesilmesine ilişkin kararlara, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde itiraz edilebilecek; ikinci heyetin vereceği karar nihai olacak.

Yersiz ödemeler faiziyle geri alınacak

Bildirim yükümlülüğüne uyulmuş olsa dahi, yapılan yersiz ödemelerin yasal faiziyle birlikte genel hükümlere göre tahsil edileceği düzenlendi. Yönetmelik 16 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girdi; hükümlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı birlikte yürütecek.