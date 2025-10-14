Vodafone Sultanlar Ligi'nin yeni sezonunda ilk maçına çıkan Nilüfer Belediyespor Eker, İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Etkili bir performans sergileyen Bursa temsilcisi, mücadeleyi 3-1 kazanarak sezona galibiyetle başladı.

Maça hızlı başlayan Nilüfer Belediyespor Eker, ilk seti 25-16 gibi net bir skorla alarak öne geçti. İkinci sette toparlanan ev sahibi Göztepe, 25-15’lik sonuçla eşitliği sağladı. Üçüncü set büyük bir çekişmeye sahne olurken, setin sonuna kadar mücadeleyi bırakmayan Nilüfer’in Sultanları, bu bölümü 27-25 kazanarak yeniden öne geçti. Dördüncü sette de üstün oyununu sürdüren Nilüfer ekibi, seti 25-21, maçı ise 3-1 kazanarak sezona moralli bir başlangıç yaptı.

Ligin ilk haftasını galibiyetle tamamlayan Nilüfer Belediyespor Eker, ikinci hafta mücadelesinde 19 Ekim’de sahasında Aras Spor’u konuk edecek.