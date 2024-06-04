Wobilimoda Mobilya AVM, yaz ayının başlamasıyla birlikte evleneceklere özel indirim ve fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Düğün paketleri ve yaz indirimleriyle dikkat çeken Wobilimoda, 124 firmanın öncülüğünde İnegöl’de faaliyet gösteren mobilya AVM’si olarak yaza hazır olduğunu duyurdu. AVM Genel Müdürü Sedat Beşiktepe, "Evlenecek çiftler için hazırlanan özel düğün paketleri, hem kaliteyi hem de şıklığı bir araya getirdi. Mobilya sektöründe modayı takip eden ve yenilikçi ürünleriyle ön plana çıkan mağazalardan oluşmaktayız. Yaz kampanyasıyla misafirlerimize geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Oturma gruplarından yatak odası takımlarına, yemek odası takımlarından aksesuar ve dekorasyon ürünlerine kadar pek çok farklı ürün mağazalarımızda yer alıyor. Her zevke ve bütçeye uygun seçenekler sunan Wobilimoda, evlenecek çiftlere evlerini istedikleri gibi döşeme fırsatı sunuyoruz. Mağazaların kendine özgü özel düğün paketleriyle bu yaz da fark oluşturmayı hedefliyor" dedi,

Her biri kendi alanında uzman olan bu firmalar, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için mağazalarını özenle hazırladığını belirten Beşiktepe, "EBu yaz, mobilya alışverişinde modayı takip etmek ve en uygun fiyatlarla kaliteli mobilyalara sahip olmak isteyenler için Wobilimoda Mobilya AVM, kaçırılmayacak fırsatlarla dolu. Evlenecek çiftler için özel olarak hazırlanan düğün paketleri, hem şıklığı hem de ekonomiyi bir araya getiriyor" diye konuştu.