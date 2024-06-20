Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur, ABD'de yargılanmalarına devam ediyor. İkilinin son duruşmasından sonra, katil Timur Cihantimur'un yeni bir fotoğrafı basına sızdı. Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur, Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep oldukları iddiasıyla ABD'ye kaçmış, ancak 106 gün sonra yakalanmışlardı.

18 Haziran'da Boston'da hakim karşısına çıkan ikiliden Eylem Tok'un tutukluluk halinin devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma ise 27 Haziran TSİ 16:00’ya ertelendi.

Eylem Tok'un duruşmasının ardından, Timur Cihantimur'un çocuk mahkemesindeki duruşması da ertelendi. Sonrasında Timur Cihantimur'un ıslah evindeki yeni bir görüntüsü medyaya düştü. ündeme gelen görselde Timur Cihantimur'la ilgili bilgilere yer verildiği ve "federal suç" ifadesinin yer aldığı görüldü.

Eylem Tok'un polisin gözetiminden kaçmak için tam 8 farklı telefon hattı kullandığı belirlendi.

Reuters'ın bildirdiğine göre, tutuklandıklarında Tok ve oğlu, yıllık 46 bin dolarlık bir özel okulu ziyaret etmek üzereyken Boston'da yakalandılar.

Tok'un üzerinde bulunan 5 bin dolar nakit para da polis raporlarına geçti.

Mahkeme belgelerine göre, Türk yetkililer Tok ve oğlunun ABD'den sonra Küba'ya gitmek için sahte pasaport temin etmeye çalıştıklarını düşünüyor.

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta meydana gelen kaza sonucunda, seyir halindeki 3 ATV'den biri arızalandı ve tamir edilmeye çalışılırken diğer bir araç bu ATV'lere çarptı; kaza sonucunda Oğuz Murat Aci hayatını kaybetti.

Kazayı gerçekleştiren 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok'un aracıyla olay yerinden ayrılıp Mısır ve ardından ABD'ye gittiği tespit edildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden aldığımız bilgiye göre, Eylem Tok ve Timur Cihantimur, Türkiye'nin iade talebi doğrultusunda ABD'de yakalanmışlardır. Bu süreci yakından takip ediyoruz." dedi.