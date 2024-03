Ehliyetsiz araç kullanarak bir kişinin ölümüne sebep olduktan sonra Mısır'a kaçan ve daha sonra ABD'ye giden Timur C. ve yazar annesi Eylem Tok, New York'ta gülerken görüntülendi. İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde lüks aracıyla seyir halindeyken arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde kontrol eden bir gruba çarparak Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur C. ve yazar annesi Eylem Tok hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor. Olayın ardından önce Mısır'a, ardından da ABD'ye kaçtıkları bilinen ve haklarında kırmızı bülten talebi hazırlanan Eylem Tok ve oğlu Timur C., New York'ta görüntülendi.

ABD'de yaşayan gazeteci Razi Canikligil, sosyal medya hesabından anne ve oğlunun fotoğraflarını paylaştı. Canikligil, paylaşımında ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur, New York’talar. 57. sokak ve 6. Avenue köşesinde görülen kaçak anne oğul fotoğrafları çekilirken gülmeleri dikkat çekti." notunu düştü.