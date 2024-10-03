Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı enflasyonunu bugün duyurdu. Tüketici Fiyat Endeksi, ağustos ayında yüzde 2,47; yıllık bazda ise yüzde 51,97 olarak bildirilmişti. Yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 51,56 olarak tespit edilmişti.

EYLÜL AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI!

TÜİK'in verilerine göre, aylık enflasyon yüzde 2,97; yıllık enflasyon ise yüzde 49,38 olarak belirlendi. Açıklamaya göre, en yüksek artış eğitim alanında gerçekleşti ve bu artış yüzde 14,21 olarak kaydedildi.

EN FAZLA HARCAMA EĞİTİM ALANINDA OLDU

TÜİK'in açıklamasına göre, en yüksek artış eğitim alanında gerçekleşti ve bu oran yüzde 14,21 olarak belirlendi. Eylül ayında temel başlıklardan birinin endeksinde düşüş yaşanırken, 6 temel başlığın endeksinde herhangi bir değişiklik olmadı. Diğer yandan, 110 temel başlığın endeksinde artış görüldü.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç, 2024 yılı Eylül ayında TÜFE'deki değişim, bir önceki aya göre yüzde 3,22, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 36,44, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,23 ve on iki aylık ortalamalar itibarıyla yüzde 64,74 olarak gerçekleşti.

Böylece, yıllık enflasyon Temmuz 2021'den bu yana ilk kez politika faizinin altında kalmış oldu.

ÇEKİRDEK ENFLASYONDA YAVAŞLAMA

Eylül ayında yıllık çekirdek enflasyondaki yavaşlama sürdü. TÜİK verilerine göre, yıllık çekirdek enflasyon yüzde 49,10 olarak belirlendi.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİLERİ

Eylül ayında Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) nispeten yavaşlayarak aylık yüzde 2,2 artması öngörülüyordu. Yıllık enflasyonun da yüzde 48,3 seviyesine gerilemesi bekleniyordu. Ayrıca, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 42-43 civarında şekilleniyor.

MAAŞLARI NE KADAR ZAMLANACAK?

Emekli ve memurlar her yıl, yılda iki kez zam alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alırken, memur ve memur emeklileri enflasyon farkı ile birlikte toplu sözleşmeden de faydalanarak zam elde ediyor. Bu çerçevede, Temmuz 2024’te SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 24,71 olarak belirlenmişti. Memur zammı ise, enflasyon farkı ve toplu sözleşme kapsamında Temmuz ayında yüzde 19,31 olarak gerçekleşti. Ayrıca, en düşük emekli maaşı 10.000 TL'den 12.500 TL’ye çıkarıldı.

3 AYLIK ZAM ORANI İLE SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI TABLOSU ŞÖYLE DEĞİŞTİ

• Bağ-Kur (Esnaf) - 12.695 TL - 13.827 TL'yi

• Bağ-Kur (Tarım) - 10.089 TL - 10.989 TL'yi

• SSK (2000 öncesi) - 14.178 TL -15.442 TL'yi

• SSK (2000 sonrası) - 8.789 TL – 9.572'yi garantiledi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLUR?

En düşük emekli maaşı Ocak ayında tekrar değerlendirilecek. Yüzde 25 artışla 10 bin TL'den 12.500 TL'ye yükseltilen en düşük emekli aylığı için Ocak 2025 döneminde hükümetin gündeminde 14-15 bin TL aralığındaki rakamların olduğu belirtiliyor.

MEMUR MAAŞLARINA NE KADAR ZAM GELECEK?

Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memur ve memur emeklilerin alacağı zam oranı da netleşmiş olacak. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.

Memur zammı enflasyon farkı oluşması içinse yüzde 0,99 oranında daha enflasyonun oluşması gerekiyor.

Eylül sonu itibarıyla oluşan rakam yüzde 8,92'yi geçerken, memur ve memur emeklileri Ocak ayında ayrıca yüzde 15 toplu sözleşme zammı alacaklar.

Eylül ayında gerçekleştirilen Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,31'den yüzde 43,14'e geriledi. Öte yandan, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında 2024 yılı için enflasyon beklentileri yüzde 33’ten yüzde 41,5'e yükseldi. Bu durum, maaşların bir kez daha hesaplanmasına sebep oldu.