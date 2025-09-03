Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda %2,04 artarken, yıllık enflasyon oranı %32,95 oldu.

Ağustos enflasyonunun duyurulmasıyla birlikte, eylül ayında uygulanacak kira artış oranı da belirlendi. TÜİK verilerine göre konut ve işyerleri için eylülde geçerli olacak azami kira zam oranı %39,62 olarak hesaplandı.

Kira artışına örnek hesaplama ise şu şekilde;

• Mevcut kira bedeli: 20.000 TL

• Kira artışı yapılacak dönem: Haziran 2025

• Geçerli artış oranı: %45,80

• Artış tutarı: 9.160 TL

• Yeni kira bedeli: 29.160 TL