Eyüpsultan Belediyesi “Liselere Geçiş Sınavı” (LGS) sonrasında öğrencilere, 10 ayrı bilgi evinde oluşturduğu “Tercih Danışma Noktası” ile tercih desteği veriyor.

Öğrenciler LGS sonrası tercih sürecine girerken, Eyüpsultan Belediyesi öğrencilere destek olmaya devam ediyor. Yapacakları tercihlerle ilgili kafalarında oluşan soru işaretlerini gidermek ve en doğru kararı vermelerini sağlamak amacıyla öğrencilere, 10 ayrı bilgi evinde “Tercih Danışma Noktası” oluşturdu.

10 ayrı bilgi evinde “Tercih Danışma Noktası”

Bilgi Evleri bünyesinde görevli, konusunda uzman rehber öğretmenler, hafta içi her gün 09.00 - 17.00 saatleri arasında Akşemsettin Bilgi Evi, Alibeyköy Bilgi Evi, Düğmeciler Bilgi Evi, Güzeltepe Bilgi Evi, Karadolap Bilgi Evi, Kemerburgaz Bilgi Evi, Nişancı Bilgi Evi, Silahtarağa Bilgi Evi, Rami Bilgi Evi ve Yeşilpınar Bilgi Evi’nde öğrencilere tercihleri konusunda destek verecek.

Bilgi evleri ve iletişim numaraları

Akşemsettin Bilgi Evi (0212 427 77 50)

Alibeyköy Bilgi Evi (0212 440 15 48)

Düğmeciler Bilgi Evi (0212 440 15 71)

Güzeltepe Bilgi Evi (0212 440 15 59)

Karadolap Bilgi Evi (0212 440 05 91)

Kemerburgaz Bigi Evi (0212 360 09 11)

Nişancı Bilgi Evi (0212 440 05 93)

Rami Bilgi Evi (0212 440 15 37)

Silahtarağa Bilgi Evi (0212 440 15 37)

Yeşilpınar Bilgi Evi (0212 480 07 80)