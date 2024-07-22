Eyüpsultan Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği mahalle şenlikleri ve film gösterimleri bu yılda devam ediyor. Cumartesi günü Rami Bir Nefes Parkı’nda, Pazar günü ise Yeşilpınar Bölge Parkı’nda yoğun bir katılımla gerçekleşen etkinlikte mahalle sakinleri aileleriyle beraber vakit geçirdi.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen mahalle şenlikleri ve film gösterimleri bu yılda düzenlenen etkinliklerle devam ediyor. Cumartesi günü Rami Bir Nefes Parkı’nda, Pazar günü ise Yeşilpınar Bölge Parkı’nda yoğun bir katılımla gerçekleşen etkinlikte buluşan mahalle sakinleri, aileleriyle birlikte eğlenceli bir hafta sonu geçirdi.

Mahalle şenliklerine vatandaşlardan yoğun ilgi

Her yaştan Eyüpsultanlı’yı yaz akşamlarında bir araya getiren geleneksel mahalle şenlikleri, vatandaşların yoğun katılımıyla devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz hafta sonu Rami Bir Nefes Parkı ve Yeşilpınar Bölge Parkı’nda düzenlenen şenlikler büyük ilgi gördü. Rami ve Yeşilpınar Mahallesi’nde düzenlenen etkinliklerde çocuklar seramik atölyesi, şapka boyama atölyesi, rüzgar gülü atölyesi, çim adam atölyesi, zumba, palyaço ve bubble show ile yüz boyama gibi birbirinden eğlenceli etkinliklerle gönüllerince eğlendi.

Şenliklerde limonata, patlamış mısır ve pamuk şeker ikramı

Sahne ve atölye aktivitelerinin ardından saat 20.00’de Rami Bir Nefes Parkı’nda Kahraman Balık, Yeşilpınar Bölge Parkı’nda ise Madagaskar isimli animasyon film gösterimiyle mahalle sakinleri açık havada film izlemenin keyfini çıkardı.

Öte yandan, Eyüpsultanlıların yaz gecelerini renklendiren şenliklerde limonata, patlamış mısır ve pamuk şeker ikramları yapıldı.