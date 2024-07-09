Eyüpsultan Belediyesi ilçe genelinde cadde cadde, sokak sokak bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapmaya devam ediyor. Her gün farklı bir cadde ve sokakta çalışmalarına titizlikle devam eden ekipler, ilçenin dört bir yanında asfalt serimi ve kilit taşı tamiri yapıyor.

Eyüpsultan Belediyesi ilçe genelinde bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçenin dört bir yanında cadde ve sokaklar yenilenirken, ekipler her gün farklı bir noktada asfaltlama yapıyor. İlçedeki bazı cadde ve sokaklarda İBB ekipleriyle koordineli olarak bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Hasarlı asfalt sökülerek yenisi seriliyor

Yapılan çalışmalarda öncelikle cadde ve sokakta bulunan mevcut hasarlı asfalt kazınarak zemin yeni asfalt serimine uygun hale getiriliyor. Ardından asfaltlama çalışmaları başlıyor. Ekiplerin yaptığı çalışmalarla bakımsız olan, özellikle sürücüler için büyük sorun teşkil eden yerler yenileniyor ve vatandaşların hizmetine sunuluyor.