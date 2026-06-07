Kaza saat 17.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Kestel ilçesi Ümitalan mahallesi kavşağında meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Halil S. yönetimindeki 42 BBB 443 plakalı otomobil, sağ şeritten giderken sola manevra yapan sürücü Şevket K. yönetimindeki 16 BEN 186 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 42 BBB 443 plakalı otomobil, bariyerleri aşarak şarampole uçtu.

Kaza sonucu sürücüler ile 42 BBB 443 plakalı otomobildeki yolcular Adnan S. ve Kamil S. ile diğer araçtaki yolcular Fatma K. ve Arzu K. yaralandı. Kaza yerine 112, Jandarma ve Bölge Trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 3'ü İnegöl Devlet Hastanesi'ne, 2'si Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 1'i ise Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölge Trafik ekipleri yolu kontrollü şekilde ulaşıma açarken Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.