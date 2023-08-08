Bursa'nın İnegöl ilçesinde aşırı alkol alan 18 yaşındaki genç komaya girdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre İnegöl'de Heykel civarında parkta arkadaşlarıyla alkol alan A.S.(18) bir süre sonra baygınlık geçirdi. Arkadaşları tarafından uyandırılamayan ve alkol komasına giren genç haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.