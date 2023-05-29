Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, uluslararası basın mensuplarının, seçim sonuçlarına ve Türkiye'nin dünyaya verdiği mesaja yönelik soruları üzerine sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin yüzde 87 katılımla gerçekleştirildiğini anımsatan İletişim Başkanı Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ilk turu yüzde 49,5 ile (yani rakibine 4 puandan fazla bir fark atarak) tamamlamıştı. Dün yapılan ikinci turda ise seçmenin yüzde 84,2'si sandığa giderek Cumhurbaşkanımıza ülkeyi 5 yıl daha yönetme görevini verdi." değerlendirmesini yaptı.

Adayların çalışmalarını adil ve şeffaf bir ortamda gerçekleştirdiğini belirten İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı değerlendirmesinde görüşlerini şöyle dile getirdi:

"Aşırı sağ ve aşırı sol partilerden müteşekkil bir koalisyonla karşı karşıya gelen Cumhurbaşkanımız son derece gerçekçi bir kampanya yürüttü. Kimseye sahte sözler vermedi. Aynı zamanda bir dezenformasyon yağmuruyla mücadele etti. Bu dezenformasyon kampanyasına sadece sosyal medya trolleri değil, aynı zamanda ulusal ve uluslararası medya kuruluşları da iştirak etti. Maalesef Sayın Cumhurbaşkanımızın rakibi de kendisini bu dezenformasyon kampanyasının borazanı haline getirdi.

Cumhurbaşkanımız tutarlılığı bir siyasal değer olarak benimsedi. Buna mukabil rakibi tutarlılıkla ilgilenmedi. Gerçekleri önemsemedi. Sadece ne zaman ne söylemesi gerekiyorsa o ifadeleri kullandı. Cumhurbaşkanımız kampanyasını sosyopolitik gerçekler ışığında ve sosyolojinin şu temel kuralına uygun biçimde şekillendirdi: 'Toplum, bireylerin toplamından fazla bir şeydir.'

Kendisinin toplumsal meseleleri çözüme kavuşturma çabaları bu ilkeden ve her bir vatandaşımızın hakkını hukukunu gözetme yaklaşımından esinlendi. Diğer yandan Cumhurbaşkanımızın rakibi bu hususu tamamen ıskalayarak aşırı popülist ve 'hipergerçek' bir kampanya yürüttü."