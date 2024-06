Sosyal medyasa bir iddia ortaya atıldı ve kısa sürede gündem oldu.Buna göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifa ettiği ve istifasını da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğu iddia edildi.

Gündem yaratan iddiayla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı arayan İsmail Saymaz, Koca'dan net bir cevap alamadığını, "Hayatın her hali olabilir, biliyorsunuz." yanıtını verdiğini belirtti.

Saymaz'ın iddiasına göre; AK Parti'nin 31 Mart sonrası parti ve kabine içindeki değişime dair ilk adımlarından biri atılmış oldu.

Saymaz söz konusu olayla ilgili şu ifadeleri kullandı;

İstifa iddialarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sordum.

"Affınızı istemişsiniz, doğru mu?" dedim.

Koca, şunları söyledi:

“Hayatın her hali olabilir, biliyorsunuz. Önemli olan, millete ve devlete hizmet etmek. Her pozisyonda.”

“Bugün cumhurbaşkanıyla görüşmüşsünüz” şeklindeki sorum üzerine Koca, “Biz her zaman görüşüyoruz” diye yanıt verdi.

İstifa haberlerine ilişkin ise henüz bir açıklama gelmedi.