Banka, Haziran ayı enflasyon verilerinin ardından gözlerin çevrildiği Merkez Bankası’nın Temmuz ayında faiz indirimine başlamasını bekliyor. Morgan Stanley, bu ay 250 baz puanlık bir indirim öngörüyor. Ayrıca Eylül, Ekim ve Aralık aylarında da üç kez daha 250 baz puanlık indirim yapılacağı ve politika faizinin 2025 sonuna kadar yüzde 36 seviyesine çekileceği tahmin ediliyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda yıl sonu enflasyonunun yüzde 29 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Merkez Bankası, Haziran ayında faizi sabit tutmuştu. Son faiz artırımı ise Nisan ayında yapılmış ve politika faizi yüzde 42,50’den yüzde 46’ya çıkarılmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi